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В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников. Инициатива медиков содержится в программе «Укрепление общественного здоровья».

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Так, ведомство рекомендовало снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров работников, а также запретить курение на территории предприятий и создать в офисах зоны для физических упражнений.

По словам члена СПЧ Александра Брода, предложение ведомства неоднозначно. С одной стороны, забота о здоровом образе жизни населения — это хорошо, отметил он. «Другое дело — будут ли соблюдать работодатели эти рекомендации, поскольку у нас то, что необязательно, не исполняется», — пояснил он.

По мнению Брода, самый высокий риск в штрафах, которые могут применяться к курильщикам, выходящих перекурить. Об этом он 18 августа заявил радио «Говорит Москва».

Он напомнил, что хронических курильщиков от привычки штрафами не отучить, потому может иметь место дискриминация по трудовому праву, так как неудобного работника могут уволить из-за пристрастия к курению.

«Глобальная инициатива родилась в недрах министерских кабинетов и прогремела как гром среди ясного неба. Прежде чем их выпускать, необходимо их обсуждать в экспертном сообществе», — поделился он мнением.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Минздрава бороться с курением на работе посредством штрафов и системы поощрений.

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