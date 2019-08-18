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В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику

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Фото: twitter.com/RiceUNews
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В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль. В торжествах, которые состоятся в воскресенье, 18 августа, примет участие глава правительства страны Катрин Якобсдоттир и министр охраны окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон.

Среди приглашенных также верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, передает Deutsche Welle.

Окйёкюдль столетие назад достигал площади 15 кв. км при толщине до 50 м, сообщает The Guardian. Сейчас от него осталась около 1 кв. км льда толщиной максимум 15 м. На мемориале на исландском и английском языках опубликовано письмо в будущее, в котором говорится, что в ближайшие 200 лет та же судьба постигнет остальные ледники, и памятник — напоминание о том, что с такой ситуацией надо бороться.

«Только вы знаете, удалось ли нам это», — говорится в обращении к потомкам.

Ледником считается скопление льда, которое за зиму увеличивается сильнее, чем уменьшается за лето. В нынешнем состоянии Окйёкюдль не имеет такого статуса.

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