Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.

По информации британской Би-би-си, создатели проанализировали информацию о климатических наблюдениях с 1880 по 2018 год. Также они использовали данные метеостанции для расчета средних температур в масштабе 100 на 100 км.

Чтобы получить прогноз, необходимо ввести название страны и города. Сервис предлагает различные варианты развития событий. К примеру, при наихудшем варианте, который выразится в общем потеплении, в Москве средняя июльская температура в 2100 году составит 24,6 градуса, в Ростове-на-Дону — 29,7, а в Калининграде — 23,5.

Как констатируют специалисты, июль 2019 года был одним из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений практически на всей земле. Ученые предупреждают, что необходимо ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса, чтобы избежать худших последствий изменения климата.

Если глобальное потепление будет продолжаться сегодняшними темпами, к концу столетия температура может повыситься на 3–5 градусов. Это приведет не только к повышению уровня моря, но и к более экстремальным последствиям, таким как засуха, жара, проливные дожди, и создаст угрозу для выращивания таких культур, как рис, кукуруза и пшеница.

В июле сообщалось, что экстремальная жара, установившаяся в европейских странах, помимо того, что спровоцировала лесные пожары и падение уровня рек, привела к остановке реакторов ряда АЭС.