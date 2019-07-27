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Более 200 оленей погибли на Шпицбергене

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Фото: Global Look Press/Thomas Sbampato
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На Шпицбергене погибли 200 оленей от голода, вызванного изменением климата. Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK в субботу, 27 июля.

«Причиной гибели животных стал голод, вызванный недостатком питания из-за изменения климата», — сообщили норвежские ученые.

Высокая конкуренция среди оленей за еду, вызванная недостатком кормовой базы, привела к тому, что погибли самые молодые и самые старые животные.

Столь значительный падеж на архипелаге зарегистрирован впервые, отмечает «Газета.ру».

17 июня белого медведя заметили на окраине Норильска. Животное залезало в помойки в поисках еды. Сообщалось, что для этого города появление этого хищника — большая редкость. В последний раз такое фиксировалось в Норильске 40 лет назад. Белая медведица прошла не менее 500 км с берега Карского моря в Норильск. 20 июня ее поймали зоологи. Сейчас животное выхаживают.

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