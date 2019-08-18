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В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В России могут ввести программу возмещения части затрат (рибейта — Ред.) иностранным компаниям, снимающим кино в России. На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

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По его словам, в 2020 году власти выделят на эти цели 700 млн и по 1,5 млрд в следующие два года. Проект постановления о программе рибейта он получил накануне, в документе 70 страниц, уточнил он в ходе фестиваля «Короче».

Как отмечает в воскресенье, 18 августа, «РИА Новости» зарубежным компаниям могут возвращать от 30 до 40% расходов, а всего программа рассчитана на 4 года. Оператором станет российский экспортный центр, который создаст экспертную группу. Ее состав обсудят на следующей неделе.

Субсидию получат создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов.

В феврале президент России Владимир Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного кино на 1 млрд рублей. Также он дал правительству поручение проверить эффективность работы региональных властей в сфере охраны объектов культурного наследия.

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