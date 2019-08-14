В Минкультуры рассказали о сборах фильма «Движение вверх» в Китае

Российский фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева в прокате в Китае заработал $13 млн. Об этом сообщается на сайте Минкультуры России.

Отмечается, что фильм шел рекордные четыре недели с 13 июня, хотя даже американские блокбастеры традиционно не идут в Китае дольше трех недель. Кроме того, российскому фильму был присвоен самый высокий рейтинг из всех зарубежных картин за историю проката Поднебесной — 9,4.

Несмотря на то, что Китай является сложной территорией для зарубежных картин, «Движение вверх» стал самым кассовым российским кинопродуктом в китайском прокате.

Также стало известно, что местные власти даже издали специальный приказ, согласно которому все спортивные команды должны были посетить фильм вместе с тренерами и обсудить его.

31 декабря 2018 года российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх».

3 января Фонд кино назвал фильмы, которые вызвали наибольший интерес у посетителей кинотеатров в 2018 году. В их число вошли две ленты российского производства — «Движение вверх», которую посетили 11,5 млн человек, и «Лед» (6,0 млн).

Фильм «Движение вверх» создан по мотивам реальных событий и повествует о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года.