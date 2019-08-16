Владельцы отелей в грузинской Аджарии вышли на акцию из-за срыва турсезона

Собственники крупных гостиниц и отелей семейного типа в городе Кобулети в грузинском регионе Аджария провели акцию из-за срыва туристического сезона. Митингующие потребовали у властей оказать им поддержку.

Об этом сообщила «РИА Новости» владелец отеля Манана Менабде. По ее словам, бизнес отрасли на грани провала. Собственники отелей ежегодно берут кредиты, чтобы привести в порядок сдающиеся в аренду дома и отели, пояснила Менабде.

«Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками либо оказали нам финансовую помощь», — заявила владельца отеля.

В ходе акции митингующие перекрывали движение транспорта на центральной дороге города.

Митинг был предупреждением, если помощь от властей не поступит, то акции отельеров станут более масштабными, пообещала она. По словам женщины, 70% туристов приезжали в Кобулети из России, остальные — из Грузии и Армении.

Ранее в августе грузинская оппозиция заявила о заниженном ущербе страны от потери туристов из России. Как отметила бывший спикер парламента республики и лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, озвученные властью цифры в $60 млн ниже реальной в десять раз.

Перед этим замминистра экономики республики Акакий Сагирашвили рассказал, что пассажиропоток в грузинских аэропортах сократился на 10%, а 12 августа грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе оценил ущерб туристическому сектору от оттока гостей из России в сумму около $60 млн.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».