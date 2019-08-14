Президент Литвы сожалеет о решении Риги покупать энергию в Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал политическим решение Латвии о приобретении электроэнергии у Островецкой АЭС в Республике Беларусь, которая строится в 50 км от Вильнюса при участии российской госкорпорации «Росатом», пишет в среду, 14 августа, газета Lietuvos rytas.

«Насколько мне известно, по данному вопросу (о приобретении энергии. — Ред.) велись консультации (Латвии. — Ред.) с министерством энергетики Литвы, однако еще до их окончания принято вот такое решение, которое вызывает сожаление», — заявил Науседа.

Накануне правительство Латвии поддержало предложение министерства экономики республики о переносе торговли электроэнергией с третьими странами к своим границам в связи с намерением Литвы прекратить закупать энергию в Белоруссии из-за якобы небезопасности Островецкой АЭС.

Как сообщается на сайте кабмина, данный шаг со стороны Вильнюса создаст риски энергодефицита для других стран Балтии. Для того чтобы их снизить в Риге предложили открыть межграничную торговлю между Латвией и Россией.

До недавнего времени прибалтийские государства закупали недостающую электроэнергию у третьих стран через Литву. Там была открыта торговля с Республикой Беларусь.

Проект Островецкой АЭС (БелАЭС) был запущен в 2009 году. Вильнюс считает проект небезопасным, так как белорусская сторона якобы не придерживается международных требований в сфере ядерной энергетики, в связи с чем объявил строящуюся станцию угрозой нацбезопасности. Там заявили, что не пропустят через свои сети электроэнергию с БелАЭС в другие страны. Позицию Литвы поддержала Польша.