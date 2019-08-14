Режим ЧС вводят в Пермском крае в связи с гибелью посевов

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью сельскохозяйственных культур. Посевы пострадали из-за избытка воды.

Неблагоприятные условия сложились из-за частых дождей и града, а также заморозков. В результате оказались повреждены посевы пшеницы, картофеля, свеклы, овса, многолетних и однолетних трав. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». В министерстве сельского хозяйства уточнили, что зерновые культуры выращивали на корма для животных. На текущий момент заготовлено 56,4% кормов от плана на год.

Режим ЧС введен в Краснокамском, Большесосновском, Верещагинском, Бардымском, Уинском и Ординском районах. На региональном уровне режим ЧС будет введен в ограниченном виде, власти готовят документы.