Пять человек задержаны в Гонконге за нападение на полицейских

Пять человек были задержаны за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в аэропорту Гонконга в ночь на 14 августа.

По данным полиции, демонстранты незаконно организовали митинг в аэропорту и напали на двух человек, которые потом были госпитализированы. Также пострадали два полицейских, пишет РЕН ТВ.

13 августа аналитическое агентство ForwardKeys сообщило, что из-за протестов объем бронирования билетов в Гонконг снизился более чем на 20%. Особенно заметно количество заказов авиабилетов сократилось с 14 июля по 9 августа — в этот период продажи упали на треть (33,4%).

Ранее 13 августа сообщалось, что в аэропорту Гонконга отменены все рейсы из-за захвата воздушной гавани протестующими. Полиция применила против митингующих возле аэропорта Гонконга перцовый газ.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.