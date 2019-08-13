Дорогу между тремя районами Омской области отремонтируют к 1 сентября

В Омской области продолжается ремонт трассы, соединяющей Азовский, Шербакулький и Полтавский районы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказал начальник отдела Управления дорожного хозяйства Омской области Евгений Алесюк, уже выполнены работы по укреплению основания дорожной одежды. Сейчас дорожники занимаются устройством выравнивающего слоя. Завершить ремонт планируют к 1 сентября, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Дорога ремонтируется с использованием новых асфальтобетонных смесей в соответствии с предварительным национальным стандартом. С 2020 года он станет обязательным к применению.

В рамках контракта, подрядчик также нанесет разметку, заменят старые и установят новые знаки, сигнальные столбики и светофоры. Также будут отремонтированы остановки. Ремонт дороги будет продолжен в 2020 году.