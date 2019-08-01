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Первую дорогу отремонтировали в Орске в рамках нацпроекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Орске (Оренбургская область) завершили ремонт дороги в Днепровском переулке. Это первый участок в 2019 году, завершенный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт продолжался более двух месяцев. Подрядчик заменил полотно и бордюрный камень, обустроил трамвайную остановку, а также нанес разметку и установил знаки. Сдадут объект после того, как он пройдет двухэтапную проверку, пишет РИА «Оренбуржье».

В Орске в этом году планируют отремонтировать 13,5 км дорог. В других городах Орской агломерации приведут в порядок еще 7,2 км. Кроме того, новый асфальт уложат на 17 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Ремонт запланирован в рамках нацпроекта. Его стоимость оценили в 470 млн рублей.

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