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Немецких солдат направили на борьбу с сорняками

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Фото: ТАСС/Deutzmann
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Военнослужащие немецкой армии приняли участие в борьбе с сорняками, наводнившими немецкий город-курорт Иккермюнде в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. «Вооружением» солдат стали мотыги, вилы и лопаты.

Привлечение армии к подобным «миссиям» требуется только в критичных ситуациях, однако мэрия настояла на мобилизации сотен военных. Как пояснили в администрации, в ней трудятся только 14 человек, передает 13 августа РЕН ТВ, а к борьбе с сорняками требуется привлечь гораздо большее число работников.

«Я горжусь, что могу помочь этому городу. объявив бой сорнякам», — заявил военнослужащий армии ФРГ. От растений в течение двух дней освободили дорожки, площади, отмостки зданий и набережную городка.

Через неделю этот же батальон присоединится к немецкой военной миссии в Ираке.

В настоящее время армия Германии испытывает серьезные трудности. В частности, летчики жалуются на снижение качества летной подготовки, снизилось финансирование флота, приостановлена эксплуатация боевых вертолетов «Тигр».

Около года назад глава минобороны Германии запросила для бундесвера дополнительные €25 млрд. Эта сумма, по словам фон дер Ляйен, потребуется вооруженным силам страны на ближайшие четыре года.

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