СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Состав вооруженных сил Германии увеличат на 5 тыс. военнослужащих, таковы намерения министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен.

Как пишет 25 ноября издание Bild со ссылкой на информированные источники, заседание командования бундесвера по этому вопросу состоится уже в понедельник, 26 ноября. Пересмотр численности связан с изменившимися задачами немецкой армии, где сейчас несут службу 183 тыс. человек, уточняет РЕН ТВ.

В середине октября берлинская прокуратура начала проверку в отношении министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая якобы злоупотребляла услугами бизнес-консультантов. Следователи проверят информацию о том, что государственные заказы от министерства сразу поступали к определенному кругу лиц, минуя тендер.

В середине июня глава минобороны Германии запросила для бундесвера дополнительные €25 млрд. Эта сумма, по словам фон дер Ляйен, потребуется вооруженным силам страны на ближайшие четыре года.