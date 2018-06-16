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Министр обороны ФРГ запросила дополнительно €25 млрд для бундесвера

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Фото: TASS/Zuma/Darmer/Davids/Ropi
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Дополнительные €25 млрд для бундесвера запросила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, около €15 млрд требуются вооруженным силам Германии до 2021 года, а €10 млрд необходимы в 2022 году.

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Об этом пишет Bild со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ минобороны ФРГ.

В документе отмечается, что без выделения дополнительных средств реализация более 200 новых оборонных проектов окажется под угрозой.

Министр обороны ФРГ неоднократно требовала повысить оборонный бюджет в среднесрочной перспективе до 1,5% от ВВП страны. Глава немецкого оборонного ведомства полагает, что военный бюджет должен составлять примерно €60 млрд ежегодно.

В мае стало известно, что глава минобороны ФРГ планирует реформу бундесвера.

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