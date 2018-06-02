США думают над размещением в ФРГ системы ПРО THAAD

Обсуждение возможного размещения на территории Германии американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD ведут США.

Официально причиной необходимости размещения ПРО США в ФРГ названо укрепление безопасности европейских государств от угрозы со стороны Ирана, передает Reuters.

Агентство отмечает, что Вашингтон и Берлин обсуждают размещение системы THAAD на фоне растущей напряженности в отношениях России и Запада.

Элементы ПРО могут быть размещены на американской военной базе, расположенной на юго-западе Германии, передает РЕН ТВ. Согласно имеющимся между двумя странами соглашениям, согласие ФРГ на размещение ПРО на базе ВС США необязательно.

В конце января США разместили все компоненты системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи.

В декабре в Пентагоне не подтвердили информацию о поиске новых мест для размещения систем противотанковой обороны.