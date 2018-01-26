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Все компоненты системы ПРО THAAD размещены на территории Южной Кореи

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Фото: wikipedia.org
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Все шесть компонентов системы ПРО США THAAD размещены на территории Южной Кореи. Об этом сообщил посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин.

Он отметил, что Сеул не дал Москве гарантий, что система ПРО THAAD будет находиться под управлением только военнослужащих страны. Посол также подчеркнул, что наращивание американского военного присутствия на полуострове, а также установка систем ПРО выходят за рамки решения задач по сдерживанию «северокорейской угрозы», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на «РИА Новости».

США и Южная Корея договорились о развертывании системы ПРО THAAD в июле 2016 года. В случае необходимости она должна будет перехватить баллистические ракеты КНДР. Как ранее сообщал портал iz.ru, Китай призвал США и Южную Корею не размещать систему THAAD на территории Южной Кореи, поскольку это подрывает стратегические интересы безопасности Китая и России.

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