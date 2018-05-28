Пентагон рассказал о создании сверхсветового варп-двигателя

Американские ученые готовы создать двигатель, который будет способен перемещать корабли в космическом пространстве со скоростью, превышающей световую. Соответствующий доклад опубликован разведывательным управлением Пентагона.

Документ под названием «Сверхсветовой двигатель, темная энергия и манипуляция иными измерениями» графа секретности не несет, но изначально не предназначался для печати. Публикация доклада Пентагоном говорит о том, что ведомство заинтересовано в данной информации, сообщает «Пятый канал».

Авторы утверждают, что человечество приблизилось к разгадке тайны фоновой энергии Вселенной и в будущем могут создать «экзотическую материю» для сверхбыстрого перемещения в пространстве, пишет «Федеральное агентство новостей».

Эксперты доклад комментируют с осторожностью. Они отмечают, что физические явления и эффекты, о которых идет речь, действительно существуют, однако от применения их на практике человечество пока еще далеко.