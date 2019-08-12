Глава Нацбанка Украины не задекларировал более $726 тыс.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий не внес в декларацию данные о 18,3 млн гривен ($726,4 тыс.). Об этом 12 августа заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

«Чиновник указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав», — приводит «РИА Новости» сообщение агентства.

Кроме того, в документах нет информации о земельных участках, находящихся в собственности Смолия, и средствах на его счетах и его супруги.

Речь идет о декларациях 2015, 2016 и 2017 годов. Информация о сокрытии данных передана Национальному антикоррупционному бюро и нацполиции.

Также недостоверные сведения представлены в декларациях замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна и бывшего первого зампредседателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимира Фалея.

Ранее НАПК возобновило работу единого онлайн-реестра коррупционеров. По состоянию на 6 августа, в перечне числились 26 863 нарушителя. Список создавался, в частности, для проверок лиц, претендующих на государственные должности и посты в правоохранительных органах.