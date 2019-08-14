«Мне всё равно, кого играть — Гамлета или весёлого раздолбая»

Ян Цапник снимается, потому что не может остановиться, не любит смотреть на себя по телевизору и больше не хочет работать на море. Об этом актер рассказал «Известиям» в преддверии выхода в прокат комедии «Трудности выживания», где он сыграл главного редактора региональной газеты. Когда писать было не о чем, ушлый Щукин выдумал историю про дикаря, якобы живущего неподалеку от города на необитаемом острове. Сюжетом, однако, заинтересовались сотрудники столичного телеканала. Теперь Щукину предстоит показать им героя, «роль» которого должен сыграть молодой замглавреда. Но корабль с журналистами попадает в шторм — и весь план идет насмарку...

— В «Трудностях выживания» у вас роль ярко характерная и более однозначная, чем обычно.

— Да, перешакалил, пережал, есть претензии к монтажу — я бы сделал по-другому. Но когда ты в хороших отношениях с режиссером, веришь ему всегда. Надеюсь, зритель будет смотреть с удовольствием, потому что это всё же забавный фильм, веселый. На мой взгляд, какие-то вещи я бы там совсем не делал.

— Речь о моментах, связанных с вами?

— Со мной прежде всего, но и с сюжетом, и с музыкой. Нарочитая современность, излишняя перегруженность гаджетами... Мне кажется, мы перетяжелили повествование, хотя общее впечатление неплохое.

Во всяком кино у каждого актера есть вопросы к режиссерам. В чем-то я не согласен с ними, в чем-то согласен, но со своим персонажем в «Трудностях выживания» я, наверное, никогда не примирюсь — все-таки пережал.

— А на съемочной площадке вы как-то выражаете несогласие с режиссерами?

— Ведь там я себя не вижу, могу посмотреть только на монтаже. И бывает, что думаю — ну, вроде нормально, а бывает, и ужасаюсь каким-то моментам и сценам.

Цапник_5 Ян Цапник и Александр Молочников на съемочной площадке сериала «Пушкин» режиссера Акаки Сахелашвили Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— И что тогда?

— Да ничего. Начинаешь заниматься самоедством и думаешь, как бы это отмотать назад, но это ведь невозможно. Так что клянешься себе в следующем проекте уже не допускать таких ошибок. Всегда в голове крутится мысль: «Мать честная! Как же теперь на улицу-то выйти?»

— Вам интереснее играть чисто комических персонажей или более сложных?

— Мне всё равно, кого играть — Гамлета или веселого раздолбая на солнечной полянке. И то, и то интересно. Смотря как подойти. Всегда стараешься придумать что-нибудь, чтобы не повторяться. Это и есть развитие актера. Я всю жизнь ощущаю себя студентом, который постоянно в поиске.

— Когда я готовился к разговору, зашел на известный киносайт и посмотрел количество ваших ролей. Цифра ошеломляющая: 172!

— Там неправда всё — у меня 220 картин уже. Но в большинстве — роли четвертого гриба во втором составе: появился и пропал.

Цапник_4 Ян Цапник и Юлия Сулес во время съемок сериала «Стерва» режиссера Оксаны Бычковой Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

— Тем не менее сразу возникают два вопроса: как и зачем?

— Как — в ущерб семье. И спасибо, что родные меня любят и терпят, хотя я их редко вижу. А зачем — потому что не могу остановиться.

— Что играет решающее значение при выборе роли? Гонорар?

— Нет. Мне плевать, какой гонорар — были бы сценарий, с которым можно работать, талантливый режиссер и мастерский оператор. Я не особо задумываюсь, когда соглашаюсь. У дебютантов — ребят, которые оканчивают ВГИК или киношколы, — я вообще бесплатно снимаюсь, потому что надо помогать молодым. К сожалению, часто бывает, что в какой-нибудь дряни снимаешься задорого, а в хорошем фильме — за три копейки. Жизнь многогранна, но интересна. Самое важное в нашей профессии: каждый раз — что-то новое.

— Когда вы испытываете наибольшее удовлетворение от проделанной работы?

— Когда дочка моя Лизочка, жена моя Галя и любимая теща Августа видят мою работу и им что-то нравится.

Цапник_3 Ян Цапник на премьере фильма режиссера Егора Баранова «Гоголь. Начало» Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Если будете смотреть телевизор и попадете на свою картину, оставите или переключите?

— Переключу, потому что во время просмотра собственных фильмов ощущаю себя гинекологом на пляже. Что я там не видел? И потом, кому-то нравится на себя смотреть, а мне — нет, потому что нафантазируешь, что ты высокий, белокурый, голубоглазый красавец, а вместо этого на экране — чудовище.

— Вернемся к «Трудностям выживания». Фильм снимался на Черном море в хорошую погоду. Получили удовольствие от самого процесса?

— Это было чудовищно. Жара под 50 градусов, я даже в обморок упал где-то за 3 км от берега, когда на лодке плыл один. Потом пришел в себя, приплыл обратно. Были разные случаи. В общем, я пришел к выводу, что на море сниматься не всегда хорошо, потому что очень много проблем.

— А люди-то смотрят и думают: «Надо же, как они совместили приятный отпуск и работу, купались каждый день, наверное».

— Сколько лет снимаюсь в картинах, где действие происходит рядом с морем, — никогда не купался. В «Горько!» меня один раз бросали в воду — и всё, сам я на пляж не ходил — времени не было. Пришел в гостиницу, носочки-плавочки постирал, грим смыл, душ принял и лег спать, потому что надо к следующему дню готовиться, роль учить, думать...

Отдых у меня начинается в конце декабря. Обычно я со всей семьей улетаю в Китай недельки на три. А если в течение года выдается три выходных подряд, уже с ума сходишь, непереносим становишься в быту, и семья говорит: «Когда у тебя съемки?» — «Послезавтра» — «Ну и поезжай уже».

Цапник_1 Ян Цапник в роди Щукина в фильме «Трудности выживания» Фото: Каропрокат

— Вы трудоголик?

— Да.

— Что для вас лучший отдых?

— Проводить время с семьей. Человеческие отношения — это главное. Да и кино хорошее — всё про людей и любовь. Если этого нет в фильме, то смысл смотреть?

— Премьера «Трудностей выживания» прошла на фестивале «Окно в Европу». Наряду с ним вы представляли в Выборге фильм «Элефант», который вызвал скандал из-за конфликта в съемочной группе. Режиссер и автор сценария Алексей Красовский из-за разногласий с продюсерами Алексеем Гуськовым и Сергеем Сельяновым снял свою фамилию из титров. Что думаете об этой ситуации?

— Мне понравился «Элефант». К режиссеру я замечательно отношусь, у нас отношения не испортились. Но я и Лешу Гуськова люблю, мы с ним очень хорошие друзья. Сельянов же — один из немногих действительно великих российских продюсеров. Фильмы, созданные при его участии, — целый пласт в нашей культуре. В общем, этот конфликт не повлиял на мои отношения ни с кем из его участников. Это не дело актера — вмешиваться в такие споры.

Цапник_1 Ян Цапник в фильме «Элефант» Фото: Централ Партнершип

— Алексей Гуськов тоже актер.

— Поскольку в данном случае он сопродюсер, у него уже немного другие мозги.

— Вы можете себя представить в качестве продюсера?

— Нет! Я не тот человек, который любит сидеть в кресле, как режиссер, и командовать: «Начали!» Наверное, я не такой полноценный, как все остальные. Люблю актерскую работу свою, и ничего иного мне не надо. Хочу быть не генералом, а солдатом на передовой.