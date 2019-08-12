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Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области

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Фото: spzh.news
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Несколько человек пострадали в селе Галузницы Хмельницкой области в результате нападения представителей так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и радикальной организации «Феникс» на храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом на своем сайте сообщил Союз православных журналистов.

Во время инцидента, произошедшего 11 августа, был избит священник и пострадали несколько полицейских. В числе нападающих были представители ПЦУ и радикальной организации «Феникс» из Хмельницкого. Храм УПЦ удалось отстоять с помощью полицейских и верующих, прибывших из соседних сел.

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«Радикалы, у которых были замечены ножи, попытались с «болгарками» в руках прорваться к храму, но были остановлены верующими женщинами и несколькими представителями православного братства в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских, которые прибыли поддержать общину», — говорится в сообщении.

По информации СПЖ, формальной причиной для захвата стала противозаконная перерегистрация храма из УПЦ в ПЦУ, произошедшая вопреки желанию прихожан.

31 июля министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ МП.

В июне между УПЦ КП и ПЦУ разгорелся конфликт. Сначала экс-глава КП Филарет признал, что ПЦУ не является канонической церковью, а томос, по сути, не дал автокефалии. После этого священнослужитель объявил о восстановлении УПЦ КП.

В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания — Иудой, и заявил о создании собственного синода.

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