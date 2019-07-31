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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). В январе она стала частью так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), однако бывший глава УПЦ КП Филарет (в миру — Михаил Денисенко) настаивает на восстановлении религиозной организации.

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В ведомстве напомнили, что Священный Синод ПЦУ принял решение о прекращении деятельности УПЦ КП 27 июля 2019 года, основываясь на желании организации присоединиться к «новой церкви». При слиянии уставные органы структуры Филарета перешли в компетенцию ПЦУ, а ликвидация организации зафиксирована в едином госреестре общественных формирований.

Сообщение Минкультуры стало ответом на иск Филарета к ведомству с требованием отменить приказ о признании устава УПЦ КП утратившим силу. Документ экс-глава церковной структуры опубликовал на своей странице в Facebook. Окружной административный суд Киева возбудил уголовное дело.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ Московского партиархата.

В июне между УПЦ КП и ПЦУ разгорелся конфликт. Сначала Филарет признал, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. После этого священнослужитель объявил о восстановлении УПЦ КП.

В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу ради объединения верующих жителей страны.

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