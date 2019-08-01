На Украине представители ПЦУ захватили храм Киевского патриархата

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили рейдерский захват прихода Иоанна Златоуста, принадлежащий неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в селе Пивни Фастовского района Киевской области. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр УПЦ КП.

Уточняется, что до инцидента бывший настоятель прихода священник Николай Журило пытался обманом собирать подписи членов общины и сельчан за переход общины в ПЦУ.

«Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет своим приказом уволил священника Николая Журило с поста настоятеля прихода и назначил нового настоятеля — священника Николая Гребинченко», — указано в сообщении.

Отмечается, что после этого членов Киевского патриархата в селе Пивни начали запугивать, чтобы они «сменили церковную принадлежность и перешли в подчинение ПЦУ». 30 июля представители ПЦУ во главе с секретарем Киевской епархии прибыли в Пивни, чтобы совершить захват храма.

В результате этого между ПЦУ и УПЦ КП произошли столкновения. Уточняется, что один из старейших священников благочиния протоиерей Георгий Кушнирук тяжело пострадал от рук священников ПЦУ.

Из-за захвата храма верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата сейчас не имеют возможности молиться в своем родном храме.

Накануне Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. В январе она стала частью так называемой Православной церкви Украины, однако бывший глава УПЦ КП Филарет (в миру — Михаил Денисенко) настаивает на восстановлении религиозной организации.

В июне Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ Московского партиархата.