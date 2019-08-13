Тяжкое время: как выживает конный клуб в Судане

Конноспортивный клуб в Хартуме, столице Судана, основанный в 1908 году, еще при британцах, когда-то был очень популярен у местной элиты. Сюда приезжали посмотреть на скачки, поиграть в тотализатор и взять уроки верховой езды. Ставки перестали принимать в 1983 году, когда вступили в силу законы шариата, запрещающие азартные игры. После народных волнений, военного переворота и ареста президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года светская жизнь в городе замерла, клуб оказался на грани выживания