Тяжкое время: как выживает конный клуб в Судане

Конноспортивный клуб в Хартуме, столице Судана, основанный в 1908 году, еще при британцах, когда-то был очень популярен у местной элиты. Сюда приезжали посмотреть на скачки, поиграть в тотализатор и взять уроки верховой езды. Ставки перестали принимать в 1983 году, когда вступили в силу законы шариата, запрещающие азартные игры. После народных волнений, военного переворота и ареста президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года светская жизнь в городе замерла, клуб оказался на грани выживания
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Когда-то клуб имел неплохой доход — скачки проходили при поддержке спонсоров, в конюшнях содержали до двух сотен лошадей
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Конные скачки были полностью остановлены, когда на столичных улицах начались народные волнения, в ходе которых погибли десятки людей
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
По словам сотрудников клуба, в сложившейся ситуации, когда люди погибают на улицах, неправильно было бы устраивать развлечения и проводить скачки
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Число членов клуба сократилось до минимума
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Лишь по вечерам около двух десятков человек, в том числе дети, приходят обучаться верховой езде
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
«Основная проблема заключается в том, что людям не хватает денег. Они экономят, чтобы выжить, им не до катания детей на лошадях», — говорит казначей клуба
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Уроки проходят ежедневно, кроме пятницы, и стоят почти $20 в месяц. Эта сумма превышает ежемесячный доход большинства суданцев, о покупке и содержании лошади в клубе никто даже не думает
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Женские занятия спортом общество не одобряет, в частности, из-за облегающей одежды. 24-летняя Райан Рагаб — профессиональная наездница. Она начала ездить верхом в 13 лет. До этого девочка занималась гимнастикой, но однажды увидела конное шоу и решила, что это дело всей ее жизни. Еще одно ее увлечение — игра в футбол
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
В связи с сокращением масштаба деятельности клуба на грань выживания поставлены и его сотрудники. Работнику конюшни, 48-летнему Терабу, который переехал в Хартум три года назад, надо чем-то кормить первую жену и двух детей, оставшихся дома, а также детей, появившихся в новом браке
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
14-летний Таджидин проводит летние каникулы в конюшне, помогая своим родителям. Здесь же находится его комната, где он спит
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
24-летняя Таисир — жена конюха Тераба — работает вместе с ним в конюшне, пытаясь заработать на жизнь
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