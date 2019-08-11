Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая. Заявление компании появилось в китайском сервисе микроблогов Weibo.

Изображения футболок с неправильными картами опубликовали пользователи в социальных сетях.

В сообщении Versace говорится, что из-за ошибки в дизайне некоторые города, имеющие статус специальных административных районов Китая, на карте были неверно указаны как страны. Речь идет о Гонконге и Макао, пишет газета The Global Times.

«Это халатность нашей компании, и мы приносим глубокие извинения за последствия», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что футболки были изъяты из продажи и уничтожены. Модный дом заверил, что уважает территориальный суверенитет Китая.

В конце марта сообщалось, что в Китае уничтожили почти 30 тыс. географических карт, на которых Тайвань не был обозначен как часть территории страны. Более 800 коробок с картами были изъяты таможней города Циндао в провинции Шаньдунь.