Прямой эфир

Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

0
Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Kalker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая. Заявление компании появилось в китайском сервисе микроблогов Weibo.

Изображения футболок с неправильными картами опубликовали пользователи в социальных сетях.

В сообщении Versace говорится, что из-за ошибки в дизайне некоторые города, имеющие статус специальных административных районов Китая, на карте были неверно указаны как страны. Речь идет о Гонконге и Макао, пишет газета The Global Times.

«Это халатность нашей компании, и мы приносим глубокие извинения за последствия», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что футболки были изъяты из продажи и уничтожены. Модный дом заверил, что уважает территориальный суверенитет Китая.

В конце марта сообщалось, что в Китае уничтожили почти 30 тыс. географических карт, на которых Тайвань не был обозначен как часть территории страны. Более 800 коробок с картами были изъяты таможней города Циндао в провинции Шаньдунь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде обвинили Японию в «картографической агрессии»
Пушков раскритиковал карту Олимпиады-2020 с «японскими» Курилами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017