В Совфеде обвинили Японию в «картографической агрессии»

Изображение Южных Курил на сайте Олимпиады 2020 года как части Японии должно получить официальную оценку российских властей, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Он назвал действия Японии актом «картографической агрессии».

Россия должна потребовать внесения изменений на сайте, сказал сенатор «РИА Новости».

Морозов подчеркнул, что действия Японии не соответствуют олимпийскому духу, поэтому было бы правильно, если бы на это указал и Международный олимпийский комитет.

«Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры», — подчеркнул сенатор.

Япония включила четыре острова Курильской гряды, на которые претендует, в состав маршрута олимпийского огня Олимпиады. Они изображены как часть префектуры Хоккайдо.

В июле Япония представила аналогичную карту в видеоролике к саммиту G20. Москва выразила Токио протест в связи с этим.

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир отошли СССР. Япония отказывается это признавать, и мирный договор между странами до сих пор не подписан. В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова и под чей суверенитет они подпадут.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.