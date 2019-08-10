Воевавший против ополченцев актер Пашинин обнищал и захотел в Россию

Российский актер Анатолий Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских националистов, теперь «работает за еду и может только мечтать о новых ролях». Об этом в своем блоге написал актер Сергей Марочкин, который учился с Пашининым в одном театральном вузе.

По его словам, украинские киностудии отказались работать с бывшим российским артистом, в связи с чем Пашинину пришлось трудиться в качестве разнорабочего. Марочкин отметил, что его коллега выразил желание вернуться обратно в Россию, пишет «Московский комсомолец».

«Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать», — подчеркнул он, добавив, что Пашинин испортил свою карьеру, уехав на Украину.

В декабре 2018 года стало известно, что Пашинин перебивается случайными заработками, в частности, расчищает завалы перед домами. Об этом артист рассказал на программе «Рандеву», куда он пришел в красной вышиванке со свастиками.

Он также отметил, что на территории Украины его защищает «россиянский» паспорт. Пашинин пояснил, что украинское гражданство «попахивает сектой», которое можно дать или забрать, а в данном случае отнимать у него нечего, и это дает силу. В конце передачи артист выторговал у журналистов бесплатный ужин взамен на это интервью.

Актер известен в РФ по ролям в фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего». В 2017 году он вступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии (входит в экстремистскую организацию «Правый сектор», запрещенную в РФ).

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.