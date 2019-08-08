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МИД РФ прокомментировал отмену переговоров на Барбадосе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство иностранных дел РФ выразило сожаление в связи с отменой запланированного раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комментарий департамента информации и печати МИД РФ.

«От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна — это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей», — говорится в комментарии МИДа.

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В министерстве выразили сожаление по поводу того, что «агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле, готовыми, судя по всему, принести перспективу нормализации обстановки в жертву собственным амбициям» и добавили, что не существует никакой альтернативы политическому диалогу внутри страны.

Ранее в этот же день стало известно, что правительство Венесуэлы отказалось от участия в переговорах с оппозицией, которые должны были пройти 8–9 августа на Барбадосе.

В мае в Осло при посредничестве властей Норвегии состоялось по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией латиноамериканского государства. Новый этап начался в июле в Барбадосе. 3 августа венесуэльский президент Николас Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах с правительством.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что, помимо этого, США заблокировали активы Боливарианской Республики. Под новые ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

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