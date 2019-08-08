Парламент Киргизии отказался вводить в стране режим ЧП

Парламент Киргизии не стал вводить чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в четверг, 8 августа, в пресс-службе законодательного органа.

«Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

По данным пресс-службы, депутаты посчитали, что принятие решения о введении режима ЧП — это прерогатива президента.

Ранее в тот же день сообщалось, что инициативу о введении режима ЧП поддерживает большинство парламентариев.

7 августа правоохранители предприняли первую попытку штурма дома Атамбаева в пригороде Бишкека. Однако сторонники экс-президента отбили атаку.

Несколько силовиков были взяты в заложники. По данным минздрава республики, при задержании правоохранителей били «с особой жестокостью», многим понадобилась медицинская помощь.

Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям. Позднее шестерых пленных передали властям.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

Ранее в этот день президент страны Сооронбай Жээнбеков созвал совещание Совета безопасности, на котором обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции и других законов страны.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.