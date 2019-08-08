В АТОР заявили об отсутствии организованных российских туристов в Киргизии

В Киргизии, где силовики второй день пытаются взять штурмом резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, нет организованных российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Однако, по ее словам, это не означает, что в Киргизии нет россиян. Возможно, там находятся путешественники, которые не пользовались услугами туроператоров, передает ТАСС.

Ранее 8 августа посольство России в Киргизии рекомендовало россиянам избегать района, где проходит спецоперация по задержанию экс-главы государства. Силовики тем временем предприняли очередную, третью, попытку взять штурмом резиденцию бывшего главы государства.

7 августа сотрудники спецслужб попытались задержать Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш недалеко от Бишкека. Сторонники экс-президента дали им отпор. В результате столкновений 52 человека пострадали, один спецназовец был убит, еще нескольких силовиков сторонники Атамбаева взяли в заложники.

Сам Атамбаев, которого власти обвинили в ряде преступлений, вину не признал, а штурм своего дома назвал беспределом.