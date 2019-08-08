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В АТОР заявили об отсутствии организованных российских туристов в Киргизии

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Киргизии, где силовики второй день пытаются взять штурмом резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, нет организованных российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Однако, по ее словам, это не означает, что в Киргизии нет россиян. Возможно, там находятся путешественники, которые не пользовались услугами туроператоров, передает ТАСС.

Ранее 8 августа посольство России в Киргизии рекомендовало россиянам избегать района, где проходит спецоперация по задержанию экс-главы государства. Силовики тем временем предприняли очередную, третью, попытку взять штурмом резиденцию бывшего главы государства.

7 августа сотрудники спецслужб попытались задержать Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш недалеко от Бишкека. Сторонники экс-президента дали им отпор. В результате столкновений 52 человека пострадали, один спецназовец был убит, еще нескольких силовиков сторонники Атамбаева взяли в заложники.

Сам Атамбаев, которого власти обвинили в ряде преступлений, вину не признал, а штурм своего дома назвал беспределом.

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