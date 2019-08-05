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Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Стычка произошла на проспекте Мира, недалеко от торгового центра М1. Граждане России, участвовавшие в драке, были «в основном чеченского происхождения», уточняет телеканал «360». Возможной причиной конфликта могут быть разборки из-за рыночной торговли.

Правоохранители задержали зачинщиков потасовки. Они нашли у них оружие и наркотические вещества. Граждан Польши также задержали. Было заведено уголовное дело, которое передали в краковскую региональную прокуратуру.

Представитель регионального управления полиции Катарина Цисло отметила, что задержанных мужчин удалось успокоить без применения оружия. В их квартирах проходят обыски, пишет сайт kp.ru.

4 августа фанаты футбольного ЦСКА устроили дебош в центре Казани перед матчем команды с «Рубином». В соцсетях были опубликованы кадры произошедшего.

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