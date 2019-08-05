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«Зенит» и РПЛ начали расследование драки болельщиков с ОМОНом в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с сотрудниками ОМОНа 4 августа. Петербургский клуб проводит расследование по факту произошедшего совместно с правоохранительными органами.

«Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», — цитирует сообщение РПЛ телеканал «Звезда».

4 августа произошло столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом в перерыве матча с «Краснодаром» на «Газпром Арене». После окончания игры за территорией стадиона кто-то из болельщиков бросил в правоохранителей тяжелый предмет и попал в одного из них. ОМОН применил против фанатов дубинки.

Встреча «Зенита» и «Краснодара» завершилась со счетом 1:1. Автогол на счету защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса (80-я минута). Счет сравнял Артем Дзюба (90+1).

В тот же день фанаты футбольного ЦСКА устроили дебош в центре Казани перед матчем команды с «Рубином».

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