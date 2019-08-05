Прямой эфир

Россия пообещала действовать зеркально в ответ на размещение ракет США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет действовать зеркально в случае, если ракеты США средней и меньшей дальности будут размещаться в тех или иных регионах. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что РФ не будет первой размещать наземные ракеты.

Призакрытая дверь: Москва не хоронит ДРСМД
Россия может вернуться к договору при соответствующей готовности США, но делает ставку на продление СНВ-3

«Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — подчеркнул он.

При этом глава государства отметил, что Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и союзников.

По словам Путина, Москва не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств и готова без промедлений возобновить полноценные переговоры по стратегической стабильности и безопасности, пишет «РИА Новости».

В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора, обвинив Россию в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Доказательств в Вашингтоне не привели, в то время как в Москве не раз опровергали обвинения американской стороны. В ответ Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. Таким образом, ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В Соединенных Штатах договор называли устаревшей сделкой времен холодной войны и заявляли, что не боятся гонки вооружений с Россией, обвиняя Москву в ликвидации документа.

В МИД РФ назвали решение Вашингтона о выходе из ДРСМД ошибкой, обвинив американские власти в желании «избавиться от ограничений». В ведомстве призвали США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности ради деэскалации напряженности в мире.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД призвал учитывать потенциалы Британии и Франции при контроле за вооружениями
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017