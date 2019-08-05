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МИД призвал учитывать потенциалы Британии и Франции при контроле за вооружениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ядерные потенциалы Франции и Великобритании должны учитываться при разработке новых мер контроля за вооружениями. С таким заявлением в понедельник, 5 августа, выступил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«При любых дальнейших шагах в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями, при обсуждении перспектив тех или иных переговорных форматов, тех или иных возможных гипотетически соглашений мы будем настаивать на том, чтобы в этом процессе принимались в расчет соответствующие потенциалы Франции и Великобритании», — цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат добавил, что Россия и США должны продолжать диалог по стратегической стабильности несмотря на то, что Соединенные Штаты «стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД).

Как сообщает «Интерфакс», Рябков призвал Вашингтон отказаться от развертывания ракетных систем.

«Призываем Вашингтон проявить ответственность и, последовав примеру России, отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне», — заявил дипломат.

3 августа новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

2 августа МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Также эту информацию официально подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, вина за разрыв договора полностью лежит на России.

19 февраля 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.

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