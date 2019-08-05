Мужчину в инвалидной коляске насмерть сбили в Рязанской области

В Ухоловском районе Рязанской области «ВАЗ» наехал на женщину и инвалида-колясочника. Мужчина погиб. Об этом сообщает сайт УМВД России по региону.

Авария произошла в воскресенье, 4 августа, в поселке Ухолово. По данным ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 48-летнего местного жителя наехал на 47-летнюю женщину и 53-летнего мужчину в инвалидной коляске, пишет РИА «7инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы в больницу, где через некоторое время мужчина скончался.

По факту аварии организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.