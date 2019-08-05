Двух пешеходов сбили на перекрестке в Саратове

В Саратове под колеса иномарки попали мужчина и женщина. Оба госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 4 августа, возле одного из домов на улице Чапаева. По информации ГИБДД, 19-летний водитель Hyundai Solaris проигнорировал правила проезда перекрестков и допустил наезд на 24-летнюю девушку и ее 30-летнего спутника, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы.

Утром 5 августа в Красноармейском районе Саратовской области опрокинулся рейсовый автобус. Пострадали четверо взрослых и двое детей.