Под Саратовом четыре человека пострадали в ДТП

В Саратовской области четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в аварии с участием «КамАЗа» и легковой машины. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД региона.

«По предварительным данным, на 509-м км автодороги Р-22 «Каспий» в Балашовском районе у автомобиля «КамАЗ» произошло отсоединение прицепа, после чего прицеп столкнулся с (автомобилем. — Ред.) «Лада-Калина». В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок», — указано в сообщении.

Ранее 21 июля три человека погибли из-за столкновения «КамАЗа» и микроавтобуса на трассе на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Отмечается, что инцидент произошел около 3:40 мск на 82-м км трассы Новороссийск — Керченский пролив в Темрюкском районе.