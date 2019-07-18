Иномарка насмерть сбила женщину-пешехода в Башкирии

В Кумертау (Республика Башкортостан) местный житель на иномарке сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Авария произошла в ночь на четверг, 18 июля, на автодороге Кумертау–Ермолаево. По данным пресс-службы, 30-летний водитель Renault Logan сбил женщину. По его словам, она внезапно вышла на проезжую часть, пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте. Ее личность устанавливается.

По факту произошедшего Госавтоинспекция республики проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

По данным ведомства, 17 июля на территории республики произошло 11 автомобильных аварий, в которых погиб один человек и 12 получили травмы.