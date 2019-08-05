Прямой эфир

В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Так он прокомментировал прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина, согласно которому техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году.

Риск рецессии в России снизился до 20%
Экономический рост в стране может превысить 2%

«Сейчас благоприятные условия по ценам на нефть. И у нас есть подушка безопасности — Фонд национального благосостояния. Частично он будет направлен на поддержку и развитие предпринимательства», — сказал депутат Зубарев.

В то же время он призвал обратить внимание на сокращение числа занятых в ряде российских регионов.

«Опасения рецессии имеются, и Минэкономразвития их видит. Однако власти этого не допустят и инфляция не выйдет за рамки, которые запланированы в бюджете. И мы достигнем того экономического роста, который запланирован», — отметил парламентарий.

По его словам, ресурсы для роста экономики есть. В частности, в Сибири очень много свободных вакансий, которые не заполняются.

«Только в Красноярском крае открыто несколько десятков тысяч рабочих мест для вахтовиков, вакансий с хорошей зарплатой», — заключил Зубарев.

По итогам шести месяцев 2019 года численность работников малых и средних предприятий сoкратилась на 1,6% (более чем на 257 тыс. рабoтников), а число малых и средних предприятий сократилось на 7–8% (на 18,2 тыс. малых предприятий и на 1,5 тыс. средних). При этом на микропредприятиях сoтрудников стало больше на 6,7% (460,5 тыс. человек)

Отмечается, что начало спада пришлось на август 2018 года. Авторы документа считают, что резкое изменение численности сотрудников связано с тем, что часть малых предприятий перешла в разряд микрoпpедприятий.

В июне министр экономики Максим Орешкин заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты предсказали рецессию в 2019 году
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017