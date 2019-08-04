Четыре сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 15 обстрелов, передает «РИА Новости». Руководитель центра добавил, что в результате обстрелов были ранены четверо военнослужащих вооруженных сил САР.

1 августа стало известно о согласии Дамаска на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно им, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведено тяжелое вооружение. В ответ террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования.

30 июля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сохранить террористическое присутствие в сирийском Идлибе. Небензя также подчеркнул, что Россия намерена и дальше работать совместно с Турцией над урегулированием ситуации в Сирии в рамках сочинского меморандума, подписанного в 2018 году.