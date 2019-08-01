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Адвокат рассказал об улучшении состояния Бутиной в тюрьме в США

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Фото: youtube.com
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Осужденная в США россиянка Мария Бутина, которая на данный момент находится во Флориде в тюрьме Таллахасси, чувствует себя лучше. Об этом в эфире RT сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

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Не исключено, что после истечения тюремного срока россиянку отправят на несколько месяцев в иммиграционный центр

Также он рассказал подробности содержания россиянки в исправительном учреждении. Девушка в тюрьме работает на кухне, ей разрешено пользоваться аудиоплеером и слушать музыку.

Кроме того, раз в неделю Бутина может общаться с родными по видеосвязи. Дрисколл отметил, что его подзащитная очень воодушевлена тем, что в скором времени сможет покинуть США и вернуться на родину. Это произойдет после 25 октября, когда она будет выпущена на свободу.

23 июля отец осужденной рассказал, что Бутина начала писать книгу. В настоящее время у нее уже подготовлено около 900 страниц материала, где она подробно рассказывает о жизни в Соединенных Штатах до задержания.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. В середине декабря того же года она пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. В настоящее время россиянка провела в заключении более 11 месяцев.

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