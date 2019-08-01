Атмосфера Дикого Запада с открытым миром? Или битва с тварями, населившими Землю после ядерной войны? Отвлечься от реальности теперь будет сложнее. В Sony задумались о повышении цен на игровые консоли Playstation 4. О вероятном подорожании корпорация даже предупредила правительство США. Учитывая, что в мире продано 100 млн

Playstation 4, сигнал очень серьезный.

В росте цен виновата торговая война Штатов и Китая Из-за повышения ввозных пошлин подорожали комплектующие из КНР. А в Playstation 4, пожалуй, только надпись Made in USA — американского производства. Пока консоль от Sony продается очень успешно, повышение цен — крайний вариант. Стоит продажам «просесть», и бизнесу придется компенсировать издержки. Главный рецепт на все времена: снизить свои риски за счет покупателя. Кажется, глобальная финансовая война добралась и до обычного потребителя.