Прямой эфир
Сюжет:

Красноярский губернатор предложил привлекать ученых к тушению пожаров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил задействовать ученых для повышения эффективности тушения лесных пожаров. Об этом 31 июля сообщает «РИА Новости».

«У людей там нет ничего»: кто и как помогает погорельцам в Забайкалье
Апрельская трагедия объединила жителей края, волонтеров и чиновников

Это необходимо для того, чтобы деятельность в этой области стала более прозрачной, отметил Усс на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа (СФО), которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам главы Красноярского края, планируется включать в оперативные штабы представителей науки, экологов и общественности.

«Это может позитивно повлиять на общественное настроение и добавит эффективности принимаемым решениям», — подчеркнул губернатор.

В ходе совещания в Красноярске Медведев назвал сложившуюся ситуацию сложной. По его словам, существуют проблемы расстояний, погодных условий и наличие труднодоступных для тушения пожара мест.

В этот же день стало известно, что Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправляет на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минприроды предложил выделить 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Спасающиеся от пожара медведи в Красноярском крае начали выходить из тайги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017