Красноярский губернатор предложил привлекать ученых к тушению пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил задействовать ученых для повышения эффективности тушения лесных пожаров. Об этом 31 июля сообщает «РИА Новости».

Это необходимо для того, чтобы деятельность в этой области стала более прозрачной, отметил Усс на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа (СФО), которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам главы Красноярского края, планируется включать в оперативные штабы представителей науки, экологов и общественности.

«Это может позитивно повлиять на общественное настроение и добавит эффективности принимаемым решениям», — подчеркнул губернатор.

В ходе совещания в Красноярске Медведев назвал сложившуюся ситуацию сложной. По его словам, существуют проблемы расстояний, погодных условий и наличие труднодоступных для тушения пожара мест.

В этот же день стало известно, что Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправляет на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.