Глава Минприроды предложил выделить 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил выделить из Резервного фонда правительства от 2,5 до 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров. Об этом он заявил в среду, 31 июля, на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе.

Министр также выступил с предложением усилить группировку авиационных сил и средств пожарутушения с помощью МЧС. «Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из Резервного фонда Российской Федерации», — цитирует Кобылкина ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что правительство готово выделить дополнительные средства.

На совещании в Красноярске глава правительства также подчеркнул, что в настоящий момент прогноз по ситуации неблагоприятный.

Ранее 31 июля президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров на территории Сибири.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».