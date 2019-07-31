Прямой эфир
Сюжет:

Глава Минприроды предложил выделить 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров

0
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил выделить из Резервного фонда правительства от 2,5 до 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров. Об этом он заявил в среду, 31 июля, на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе.

Гореть на работе: губернаторы должны лично заниматься лесными пожарами
Режим ЧС уже введен в пяти субъектах России

Министр также выступил с предложением усилить группировку авиационных сил и средств пожарутушения с помощью МЧС. «Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из Резервного фонда Российской Федерации», — цитирует Кобылкина ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что правительство готово выделить дополнительные средства.

На совещании в Красноярске глава правительства также подчеркнул, что в настоящий момент прогноз по ситуации неблагоприятный.

Ранее 31 июля президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров на территории Сибири.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны создало оперативный штаб для устранения лесных пожаров
Военные самолеты и вертолеты отправят тушить лесные пожары в Сибири

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017