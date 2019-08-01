Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Немцы считают нас предателями»

Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц — о встрече с Горбачевым, слишком сложном Моцарте и любви к Нетребко
Фото: предоставлено Издательством "Бомбора"
Главный слайд
Начало статьи
«Немцы считают нас предателями»
2019-07-31 13:35:25">
2019-07-31 13:35:25
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кристиан Флаке Лоренц считает, что вряд ли вклад группы Rammstein в популяризацию немецкого языка когда-то будет замечен. Он слушает в машине Анну Нетребко и надеется, что концерт 2 августа в Санкт-Петербурге будет не менее фееричным, чем прошедший московский. Об этом бессменный клавишник Rammstein рассказал «Известиям» после триумфального выступления в столичных «Лужниках».

— На главном российском стадионе 60-тысячная аудитория подпевала вам по-немецки. Многие из ваших фанатов, любя Rammstein, даже выучили язык. В России за популяризацию русского языка и литературы за рубежом вручают медаль. А как на вашей родине отмечены аналогичные заслуги Rammstein?

«Я обнажаюсь в своих стихах»
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн — о литературной наготе, детских воспоминаниях и Ленине

— Никак. Вряд ли наш вклад в популяризацию немецкого языка когда-нибудь будет замечен. В Германии к нам относятся далеко не так положительно, как за ее пределами. И не превозносят до таких высот, чтобы чем-то награждать. Я бы назвал это чувство недоверием. Мы много играем за границей, видимо, немцы считают нас предателями. Не нравится им, что нас любят в других странах, что мы там много работаем.

— Странная ревность. На мой взгляд, вами стоило бы гордиться.

— В Германии, наверное, это еще не осознали. Да и не обсуждается там влияние Rammstein ни на музыку, ни вообще на что-либо.

— Очень плохо.

— Ничего страшного, ну их.

— Вы всегда так скромны?

— Только ранним утром.

Рамштайн
Московский концерт группы Rammstein

Московский концерт группы Rammstein

Фото: Jens Koch
Остались одни упыри: эклектика Vampire Weekend, молчание Depeche Mode и грохот Rammstein
На какие музыкальные альбомы мая стоит обратить внимание

— Побывав на вашем шоу в «Лужниках», я слегка оглохла. Подруга сравнила выступление Rammstein с сотней одновременно ревущих мотоциклов. С чем еще вас сравнивали? И какое сравнение вам наиболее близко?

— Rammstein еще сравнивали с большим кораблем. Он неповоротлив, тяжел, привести его в движение очень сложно. Но когда эта махина набирает ход, ее уже не остановить, так как приведены в действие множество моторов. Они работают очень громко и слаженно, и корабль на полном ходу движется только в одном ему ведомом направлении.

— Глядя на то, что происходит на ваших выступлениях, кажется, что, будь у фронтмена группы Тилля Линдеманна желание, он мог бы командовать армией. Зрители готовы идти в огонь и воду за своим полководцем.

— Похоже на то... Мне сложно к этому что-либо добавить.

— А вы в армии служили? В ГДР, где прошла ваша молодость, это было обязательно.

Это жесть: как Metallica заработала миллионы на музыке для пыток
Песни команды Джеймса Хетфилда звучат на стадионах и в тюрьме для террористов

— Старший брат служил. Он-то меня и предостерег от армии. Брат рассказывал, что армия — далеко не красивая картинка, а совершенно точно — страх и ужас. Просто сплошные мучения. А в мое время, если ты планировал получить достойное образование, армии нельзя было избежать. Если хочешь поступить в институт, то после школы в обязательном порядке три года отслужи родине. Только имея хотя бы низшее воинское звание, молодой человек получал право учиться дальше. Поэтому я не мог учиться.

— Да, запугал вас брат...

— Не совсем так. Против службы в армии он ничего не имел против, а вот отношения между солдатами, дедовщина — это было страшно. Те, кто уже послужил какое-то время, всячески изголялись над новобранцами. Их методом подавления были унижения и издевательства.

Рамштайн
Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц во время Московского концерта

Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц во время московского концерта

Фото: Jens Koch
«Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие?»
Роджер Уотерс — о предстоящих концертах, своей гуманитарной деятельности и конфликте с «Белыми касками»

После таких предостережений я, естественно, не захотел идти служить. Когда окончил школу, передо мной стоял выбор: что же делать? Высшее образование не могу получить. В армию не хочу. И что тогда — в тюрьму? Я жил в Берлине. У меня было много друзей, которые тоже подпадали под призыв, и мы вместе придумывали различные трюки, чтобы его избежать: прятались, переезжали с одной квартиры на другую, организовывали попадание в больницу...

— И чем закончились ваши «прятки»?

Я для себя нашел выход в музыке. Решил серьезно заниматься. У меня уже тогда был псевдоним Флаке, а полиция и военные, которые за мной охотились, об этом не знали. Ну Флаке и Флаке. Короче, меня не трогали. Конечно, долго я бы не смог так прятаться. Но на мое счастье в Германии произошла смена режима. Это меня и спасло. А так, наверное, я бы точно сел.

— Когда вы слушаете «Стену» Pink Floyd, у вас не возникает ассоциации с Берлинской стеной, которая пала?

— Я очень люблю эту английскую группу. Но «Стена» была написана еще до падения Берлинской стены. Нет у меня таких ассоциаций. Думаю, там происходит метафорическое сравнение. Как я понимаю, речь идет об отношениях между учениками и учителями, детьми и родителями — словом, между поколениями.

«Пока мы не идиоты — будем петь»
Сооснователь Bon Jovi Дэвид Брайан — о гастролях до конца жизни, тренировке слуха и партии королевы Елизаветы

— Вы помните момент, когда Берлинскую стену разрушили? Какие надежды на будущее у вас были связаны с этим событием?

— Конечно, помню, каждый взрослый немец помнит о том важном времени. У нас были надежды, что из ГДР получится сильная крепкая страна с хорошо развитой демократией.

— Михаил Горбачев, инициатор сноса стены, для вас был героем?

— Конечно! А как еще назвать этого смелого человека?

— Вы случайно с ним не знакомы?

— А как же! Мы встретились на вручении музыкальной премии в Кельне. Уж где-где, а на этом мероприятии я не ожидал его увидеть. Нас представили друг другу, и мы немного пообщались.

Рамштайн
Кристиан Флаке 

Кристиан Флаке

Фото: Olaf Heine
«Kiss навсегда останется огнедышащим драконом»
Гитарист группы Томми Тайер — о скандалах за кулисами, бесконечном туре и отце-ветеране Второй мировой

— Вы один из самых крутых клавишников среди рок-музыкантов. А интересует ли вас классическая фортепианная музыка?

— Когда я начал учиться игре на фортепиано, естественно, изучал классические произведения, играл классику. И очень невзлюбил Моцарта. Технически тяжело было. А педагоги заставляли играть его вещи. С тех пор у меня против Моцарта предубеждение. И вообще — когда наконец стал заниматься рок-музыкой, на радостях задвинул классику подальше.

— Что же, среди классиков нет ни одного композитора, который бы вас не раздражал?

— То, о чем я вам рассказал, было по молодости. Сейчас, когда мне 52, я с удовольствием слушаю классику. Мне нравится музыка Шопена, Шумана, а еще я очень люблю Баха.

Недавно в Москве проходил XVI Международный конкурс имени Чайковского. Вам интересны такие мероприятия?

— К сожалению, я не следил за конкурсом Чайковского. Да и исполнительским искусством не интересуюсь.

— Но вы бы могли сыграть Первый концерт Чайковского?

«Станцуем в Кремле канкан»
Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — о сюрпризах для поклонников, отношении к корпоративам и любви к хип-хопу

— С точки зрения классического пианиста я не столь оснащен технически. Уже много лет у меня другие музыкальные задачи. Так что, скорее всего, нет, не смог бы.

— А кого из российских исполнителей вы знаете?

Анну Нетребко. Я иногда в машине слушаю классическое радио.

— Вы не устаете от собственной музыки? Что слушаете в свободное от Rammstein время?

— Нет, не устаю. Но и не слушаю ее в свободное время. Меня интересует другая музыка. Когда хочется отдохнуть, я с удовольствием ставлю нормальную рок-музыку.

— А свою какой считаете?

— Ну вы же сами сказали, что оглохли.

Рамштайн
Концерт Rammstein в Москве 

Концерт Rammstein в Москве

Фото: Jens Koch

— Вам не кажется, что хеви-метал — вымирающий музыкальный жанр? Такие коллективы, как Rammstein, еще пытаются держать его на плаву, но ему энергично наступают на пятки рэперы, попса, современные электронщики.

Готский папа: как Роберт Смит дал надежду унылым молодым людям
Лидер The Cure трансформирует депрессию в надежду

— Такое, конечно, есть. Нам уже немало лет, и мы не можем каждый раз представать новой группой. То есть существуем в стилистике, которую избрали себе при рождении. Заново завоевывать аудиторию, придумывать какие-то приманки — это не для нас. Но если бы я сейчас был молодым человеком и только создавал группу, то, возможно, предпочел бы другие музыкальные направления.

— И с кем бы вы себе изменили? Какую музыку выбрали?

Что-то связанное с электроникой. Ваял бы крутые аранжировки, стилизованные под современную музыку.

— Прочла в вашей книге «Долбящий клавиши», что ваше любимое дерево — береза. Решила подарить вам на память кружку из бересты, сделанную русскими мастерами.

— Спасибо. Это оригинальный подарок. В России очень много берез. Можно множество кружек сделать. А у нас в Германии из березы делают только сувенирные расчески. Так что ваши мастера креативней.

— В жизни вы спокойный и позитивно настроенный человек. Но в книжке много размышляете о смерти. В связи с чем приходят такие тяжелые мысли?

— В связи с тем, что я понимаю: время быстротечно, всё когда-либо кончается, в том числе и жизнь. Но вы правы, настроен я спокойно и позитивно, потому что осознаю ценность жизни и знаю, как нужно дорожить каждой ее минутой.

Справка «Известий»

Кристиан Лоренц Флаке играет в группе Rammstein с момента ее основания в 1994 году. Автор книг «Долбящий клавиши» — о себе и «Сегодня день рождения мира» — о группе. В мировом туре Rammstein — Europe Stadium Tour, посвященном выходу нового альбома, Кристиану Флаке отведена одна из ключевых ролей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидер Rammstein поуправлял самолетом по пути в Москву
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017