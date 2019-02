«Станцуем в Кремле канкан»

Анна Нетребко любит хип-хоп и не против, чтобы ее сын стал трактористом. А Юсиф Эйвазов мечтает прокатиться на простом автомобиле по глубинке. Об этом оперные звезды рассказали в интервью «Известиям». Сейчас пара готовится к концерту в Государственном Кремлевском дворце. Компанию им на сцене составят тенор Андреа Бочелли и сопрано Ольга Перетятько. Подробности предстоящего шоу «Известия» выяснили у Анны и Юсифа в Вене, куда артисты прилетели на пару дней, а местом общения стал дворец Palais Coburg, где была их свадьба.

«Пиковая дама» под вопросом

— Анна, вас не утомляет пристальное внимание?

Анна: Ни в коем случае. Мои поклонники такие молодцы. И я им признательна за всё, что они делают. Благодарю всех за любовь и внимание, за цветы, подарки, шоколадки, за картины с моим изображением...

— Вы спели десятки опер на разных языках. У какой из ваших героинь больше сходства с вами — у Татьяны, Чио-Чио-сан, Анны Болейн?

Анна: Ни один из характеров, которые я воплощаю на сцене, ко мне никакого отношения не имеет. Я играю. Это чисто актерская работа.

Анна Нетребко Анна Нетребко Фото: предоставлено BERIN IGLESIAS ART

Юсиф: Все-таки оперный певец сейчас больше актер. И режиссеры просят работать над созданием образа. Ну ты точно не Чио-Чио-сан.

Анна: И не Татьяна. Я очень люблю русский репертуар. К сожалению, для моего голоса мало что подходит. На данный момент остался только «Евгений Онегин». Еще смотрю на «Пиковую даму», но она под вопросом.

— За что во всем мире любят русскую оперу?

Анна: Разве можно это объяснить? Русская опера очень сильная, эмоциональная.

Юсиф: За необузданность русской души. Она есть у всех наших композиторов. Как можно не любить «Пиковую даму»? Кстати, русскую оперу петь очень непросто.

— Анна, недавно вы с Юсифом представили в Большом театре программу, состоящую из произведений Верди. А рассматривали ли вы для себя вариант спеть весь репертуар этого композитора?

Юсиф: У Верди много опер. Тебе, Аня, придется петь «Эрнани», «Альзиру» и еще то, что ты не очень любишь. Ну, если задаться целью, почему бы и нет? Я мечтаю спеть с Аней «Отелло», но она не хочет. Пока. Еще «Травиату», и тут она тоже отказывается.

Анна: Нет, не буду. Не хочу. Я очень люблю музыку Верди. Но тут вопрос: можешь ты или нет. А «Травиату» я уже достаточно пела. Хватит.

Пара на пару

— 4 июня в Кремле состоится ваш совместный концерт с Андреа Бочелли и Ольгой Перетятько. Почему именно они?

Анна: Андреа поет в залах, рассчитанных на несколько тысяч зрителей. У него задействован серьезный продакшн. И на сцене всё очень впечатляюще: свет, звук, экраны. В программе не только оперные арии, но и популярные произведения.

Не надо приходить на подобные концерты с предубеждением, что вот, мол, это не серьезная опера. Да, это не серьезная опера. Но исполняется с большим вкусом прекрасными голосами и несет замечательную энергетику радости. С таким чувством и мы ушли с его недавнего концерта в Нью-Йорке.

Юсиф: Согласитесь, такой достаточно экзотический набор. Две красивые женщины на сцене — это уже зрелище.

Анна: Мы с Ольгой будем танцевать канкан.

— Вы опять снимете туфельки, как на знаменитом концерте в Берлине?

Анна: Уже не буду (смеется).

— Чем еще порадуете поклонников?

Анна: Пока мы обсуждаем программу. Конечно, будут и сольные номера, и дуэты. Недавно на сцене Венской оперы Ольга исполнила главную партию в «Лючии ди Ламмермур» Доницетти. Может быть, Андреа споет с ней что-то из этого произведения. Репертуара у нас много, осталось обсудить, что оставить и как это лучше представить.

Фото: предоставлено BERIN IGLESIAS ART Ольга Перетятько

Юсиф: Споем и популярные вещи, будет много кроссовера. Придумаем с Андреа что-нибудь на двоих из тенорового репертуара. Возможно, что-то из программы легендарного концерта «Три тенора», в котором блистали Паваротти, Доминго и Каррерас. Вечер будет зрелищным. Под каждый номер — яркие красочные проекции. Большие мультимедийные экраны.

— Сцена Кремля вам знакома. Вы уже выходили на нее на концерте с популярными исполнителями.

Анна: Разве? А, да! Мы пели «Застольную» дуэтом с Юсифом.

Юсиф: Как мы там оказались?

Анна: Это был корпоратив! (Смех.)

— Корпоративы — не ваша история?

Анна: Как правило, мы не участвуем в таких мероприятиях. Для меня в приоритете ­— сцены оперных театров, работа над новыми постановками. Этому в моем графике отводится основное время. Например, скоро нам предстоит работа в лондонском Ковент-Гардене. В планах полтора месяца репетиций. А потом еще семь спектаклей. Время, оставшееся от работы над новыми постановками, мы заполняем концертами. Как правило, едем в те места, куда не можем приехать со спектаклями. И я очень придирчива к выбору концертного зала. Мне нужно знать, какая акустика там, где я пою.

Юсиф: Итого, два с половиной месяца мы посвятим работе над «Силой судьбы» Верди. Дирижировать будет Антонио Паппано. Премьера назначена на 21 марта. Но однозначно мы никогда не едем туда, куда не хотим. И деньги тут роли не играют.

— То, что вы находите проблемные места даже на прославленных сценах, мы помним. После премьеры «Манон Леско» вы отрицательно отозвались об акустике Большого театра.

Анна: Я сказала, что в Большом театре непростая акустика. Но отрицательно не отзывалась. Это не одно и то же.

— Но в сравнении с Большим в Кремле с акустикой еще сложнее.

Анна: Там будут микрофоны. В Кремлевском дворце по-другому не споешь. Формат концерта предполагает.

Юсиф: Акустическое пение предусматривается в залах до 4 тыс. человек. Когда речь идет о площадках, вмещающих больше публики, тут уже приходится пользоваться технической поддержкой.

Артист должен уметь всё

— Репертуар оперных певцов ограничен. Современные композиторы пишут для вас?

Анна: Я не работаю с современными композиторами.

— А как же Игорь Крутой? Вы же записали с ним диск Romanza.

Анна: Боже мой! Конечно. Простите. Как это я забыла? Игорь Крутой, конечно же! Какие-то песни для меня были уже написаны и даже сделана минусовка. Игорь настолько талантливый, что песня у него готова на раз-два-три. Вот такой он крутой! (Смеется.)

— Если сравнивать статус оперных звезд сейчас и, к примеру, полвека назад, в чем разница?

Юсиф: Артисты не путешествовали раньше так много и не работали так стрессово, как сейчас. Звезды того времени были королями на сцене. И ни дирижеры, ни режиссеры не имели права ничего им возразить. Артисты чувствовали себя достаточно свободно, сами выбирали репертуар. Сегодня всё усложнилось. Тебе надо удовлетворить желания и режиссера, и дирижера. И, естественно, артисты поставлены в более жесткие рамки. Но, думаю, у современных артистов уже выработался иммунитет. Они научились выживать.

Эйвазов Юсиф Эйвазов Фото: предоставлено BERIN IGLESIAS ART

Анна: Конечно, ситуация меняется. Сейчас в целом гораздо больше певцов, конкуренция большая. Приходится быть мобильным, много летать, участвовать не только в оперных постановках, но и в шоу. Сейчас артист должен уметь всё — и петь, и играть, и танцевать. К сожалению, по-настоящему хороших певцов — по голосу, технике, харизме, артистизму, музыкальности — в мире не так много. Но именно такие ценятся меломанами и, конечно, театрами.

— Каким образом вам предлагают новые проекты? Как это происходит?

Юсиф: Увиделись где-то на премьере, поговорили и вот уже решили работать. Так, например, было с Риккардо Мути. «Ребята, давайте сделаем «Аиду», — предложил он. И сделали.

— А вы можете поставить условие, что петь будете только вместе?

Юсиф: Не можем.

Анна: Такого не бывает. Часто театры хотят нас двоих, а иногда приглашают по одному. Например, Риккардо Мути позвал нас двоих, но ставить вместе не хотел. Поэтому мы пели в разных составах в одной постановке.

— Есть мнение, что опера — умирающее искусство, и ее ценителей со временем становится всё меньше. Что сделать, чтобы заинтересовать людей этим жанром?

Анна: Чтобы оперу по-настоящему любить, надо ее знать и разбираться в ней.

Юсиф: Но есть категория любителей оперы, которые ее не понимают, но чувствуют красоту музыки. И пока существует человечество, будет небольшая его часть, которая без оперы жить не сможет.

— Что любит Анна Нетребко, кроме классики?

Анна: Люблю хип-хоп. Но дома его не слушаю. Дома мы вообще ничего не слушаем.

Дирижер или тракторист

— Андреа Бочелли спел дуэтом со своим сыном Маттео. Анна, вы не хотите выйти на сцену с вашим Тьяго, когда он подрастет?

Анна: У Андреа — потрясающий сын. Имеет полное право петь, и никто никогда не скажет, что природа на детях отдыхает. Когда он вышел на сцену в Нью-Йорке, публика приветствовала его не меньше, чем отца. А что касается Тьяго, родительских амбиций сделать из него звезду у нас абсолютно нет. Начнем с того, что Тиша сам этого не хочет. Сын хорошо рисует. А одно время он хотел быть трактористом. И тут я только «за». Серьезно. Это не смешно. Я за развитие сельского хозяйства. А если он захочет петь, что же мы можем сделать? Но на данный момент Тиша не хочет. И хорошо, хватит уже певцов.

Фото: предоставлены BERIN IGLESIAS ART Андреа Бочелли

Юсиф: Сейчас Тиша учится в обычной школе, уже в четвертом классе. Никто не может предугадать, как он захочет себя реализовать. Ему идет 11-й год. Лет через семь он полностью изменит свои планы. Наша основная цель — чтобы он был самостоятельным по жизни.

— Ваш ребенок особенный, у него аутизм. Вопрос самостоятельности актуален.

Юсиф: Да, это самое главное. Будет ли он трактористом, певцом, дирижером — неважно. Мы и мечтать не могли еще четыре года назад о том, что видим сейчас, каких высот достиг Тиша.

— Когда вы долго не бываете дома, сын скучает. Вы не задабриваете его подарками?

Анна: Мы не покупаем ему игрушки просто так. Только для развития. Он любит конструктор, его и покупаем. С самого начала мы не приучали его к тому, что всегда приезжаем обязательно с подарком. Сколько моих подружек-певиц говорили: «Ребенок не пускает домой. Открывает дверь: «А подарок где?» Я сразу решила — нет, так у меня не будет.

Юсиф: Он знает, что папа с мамой работают, чтобы ему было хорошо. Всегда безумно счастлив нас видеть, ждет. Тиша очень послушный ребенок. С ним никогда не бывает проблем. Достаточно только посмотреть на него строго. И всё. (Смеется.)

Фото: предоставлено BERIN IGLESIAS ART Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вместе с сыном

— А о чем мечтают такие успешные люди, как вы?

Анна: Муж мой мечтает о том, чтобы взять простую машину и проехать на ней по глухим местам. Просто посмотреть на жизнь людей. И даже неважно, по какой стране. А я… уже даже не знаю, чего хочу. Сейчас говорить о мечтах странно. Скорее я осмысливаю то, что в моей жизни уже состоялось. А этого было очень много. И еще продолжает случаться. Как говорят англичане: Keep it going — продолжай. Надо продолжать жить и делать то, что делаешь. Сохранить то, что у тебя есть.

— Вы поняли, что лежит в основе успеха?

Юсиф: В основе успеха лежат любовь и счастье. Прежде чем становиться звездами, станьте счастливыми сами и сделайте счастливым кого-то другого. А потом уже всё остальное. Мы очень любим свою жизнь, профессию, своего ребенка.

Анна: И друг друга!