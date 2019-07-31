Сандерс призвал США меньше полагаться на применение силы в политике

США следует в большей степени полагаться на дипломатию, а не на применение силы во внешней политике. Об этом в среду, 31 июля, заявил сенатор Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров президентской предвыборной гонки среди демократов, передает ТАСС.

Выступая на вторых теледебатах демократов в Детройте, сенатор от штата Вермонт указал, что США находились в Афганистане 18 лет, а в Ираке — 17 лет.

По словам Сандерса, за это время страна потратила $5 трлн на войну против терроризма. Однако «сейчас террористов, наверное, больше, чем было перед ее началом», подчеркнул он.

«Нам нужна внешняя политика, которая основана на дипломатии, на прекращении конфликтов путем переговоров, а не путем убийства друг друга», — добавил Сандерс.

Он подчеркнул, что США не следует быть «мировым жандармом».

Ближайшие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили действующий лидер Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и Сандерс.

Согласно данным опросов газеты The Washington Post и телеканала ABC, в поддержку Байдена выступают 17% демократов, за Сандерса готовы голосовать 11% респондентов.