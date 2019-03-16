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Кандидат в президенты США рассказал о своем хакерском прошлом

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Фото: REUTERS/Ben Brewer
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Бето О’Рурк заявил, что состоял в старейшей американской хакерской группировке Cult of the Dead Cow.

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Организация была основана в 1984 году в городе Лаббок в Техасе. Группу в шутку назвали в честь заброшенной скотобойни. О’Рурк состоял в ней, когда был подростком.

Как пишет Reuters, хакеры предоставляли простым пользователям доступ к инструментам, которые помогали им взламывать компьютеры с операционной системой Windows.

Cult of the Dead Cow также прославилась благодаря придуманному слову «хактивизм», которое используют как инструмент продвижения политических идей, защиты прав человека, свободы слова и информации.

14 марта О’Рурк объявил о своем участии в президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Он стал одним из 16 кандидатов от демократов, заявивших о намерении бороться за президентское кресло.

Ближайшие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили действующий лидер Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс. При этом бывший госсекретарь США и кандидат на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказалась от участия в предстоящей гонке.

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