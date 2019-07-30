Прямой эфир
Сюжет:

МИД России пообещал следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва будет следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit, сообщили во вторник, 30 июля, в МИД России. В ведомстве добавили, что оспаривать решение властей Украины об аресте судна должен его собственник.

«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки, уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому всё должна решить судебная инстанция», — цитирует «РИА Новости» замглавы МИД РФ Григория Карасина.

Пираты Черного моря: захват танкера осложнит диалог РФ и Украины
Действия Киева могут свести на нет наметившиеся подвижки в вопросе обмена заключенными

По его словам, собственник танкера имеет право в судебном порядке оспаривать решение украинских властей об аресте. Ранее сообщалось, что судовладельцем является компания «Альтомар Шиппинг», купившая танкер зимой 2019 года.

В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 30 июля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что украинский суд санкционировал арест судна.

Генконсульство России в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой разъяснить ситуацию с арестом танкера, но ответа не получило.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования пограничников остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат сочла арест российского судна шантажом со стороны Киева
В Совфеде обвинили Украину в нарушении Конвенции ООН по морскому праву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017