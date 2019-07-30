МИД России пообещал следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit

Москва будет следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit, сообщили во вторник, 30 июля, в МИД России. В ведомстве добавили, что оспаривать решение властей Украины об аресте судна должен его собственник.

«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки, уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому всё должна решить судебная инстанция», — цитирует «РИА Новости» замглавы МИД РФ Григория Карасина.

По его словам, собственник танкера имеет право в судебном порядке оспаривать решение украинских властей об аресте. Ранее сообщалось, что судовладельцем является компания «Альтомар Шиппинг», купившая танкер зимой 2019 года.

В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 30 июля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что украинский суд санкционировал арест судна.

Генконсульство России в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой разъяснить ситуацию с арестом танкера, но ответа не получило.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования пограничников остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.