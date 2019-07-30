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Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера

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Фото: REUTERS/State Border Guard Service of Ukraine
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Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера. Однако, как сообщило на официальной странице в Facebook российское посольство на Украине, ответа не последовало.

«Посольство продолжает следить за ситуацией», — сообщили в диппредставительстве.

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Что касается моряков с задержанного танкера, то они в скором времени должны вернуться в Россию, отметили в посольстве.

«10 российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины», — говорится в сообщении.

В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

30 июля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что украинский суд санкционировал арест самого судна, а также имущества и документов, изъятых во время проведенного на его борту обыска.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования пограничников остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.

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